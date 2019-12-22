Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, не стал комментировать информацию СМИ о том, что «Манчестер Юнайтед» заинтересовался хавбеком сборной России и может заплатить за него около 40 миллионов.

— Я слухи и чьи-то фантазии комментировать не собираюсь, — заявил Шпинев. (Виталий Айрапетов)

Ранее TuttoMercatoWeb сообщил, что «МЮ» является наиболее вероятным вариантом для россиянина. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Им интересовались «Ювентус», «Милан» и «Лацио», но футболист, скорее всего, не продолжит карьеру в серии А.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за «Локо» и забил девять мячей при четырех голевых передачах.