Агент Майстровича рассказал о состоянии защитника после операции на «крестах»

Александар Важич, агент центрального защитника «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал о состоянии футболиста после операции.

«Милан чувствует себя лучше. Его прооперировали. Все нормально. В его лечении есть прогресс», — приводит слова Важича Sport24.

18-летний серб получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).