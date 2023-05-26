Агент Майстровича рассказал о состоянии защитника после операции на «крестах»
Александар Важич, агент центрального защитника «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал о состоянии футболиста после операции.
«Милан чувствует себя лучше. Его прооперировали. Все нормально. В его лечении есть прогресс», — приводит слова Важича Sport24.
18-летний серб получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).
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|54
|
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|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
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|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
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|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
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|13
|7
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|60-44
|46
|
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|4
|12
|52-54
|40
|
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|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
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|11
|4
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|
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|14
|29-45
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|
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|7
|8
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|30-43
|29
|
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|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
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30 тур
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|
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Александр Соболев
Спартак
|9
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|К
|Ж
|
|
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Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
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Локомотив
|18
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|3
|
|
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Спартак
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