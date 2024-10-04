Агент Кастанья: «Маркиньос — один из лучших, он очень хочет забить за «Спартак»

Агент защитника «Спартака» Маркиньоса Стефано Кастанья поделился мнением о выступлении футболиста за красно-белых.

«Как оцениваю игру Маркиньоса за «Спартак»? Он один из лучших. «Спартак» — прекрасный клуб, Маркиньос очень хочет забить гол за «красно-белых», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Маркиньос перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ференцвароша». На счету форварда 11 матчей и одна результативная передача за московскую команду.