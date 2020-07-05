Агент Манджукича прокомментировал информацию об интересе «Локомотива»

Иван Цветкович, агент хорватского нападающего Марио Манджукича, опроверг информацию о том, что его клиент ведет переговоры с «Локомотивом».

В воскресенье 34-летний форвард объявил о том, что расторг контракт с «Аль-Духайлем» и стал свободным агентом. Сразу после этого появилась информация, что Манджукич может продолжить карьеру в «Локомотиве».

— Правда ли, что Манджукич может перейти в «Локомотив»? — вопрос Цветковичу.

— Нет.

— А есть ли у него предложения из России?

— Марио только сегодня стал свободным агентом. Мы хотим избежать спекуляций по поводу его будущего, так что я не готов это комментировать. Могу сказать лишь то, что Марио точно продолжит играть. (Гоша Чернов)