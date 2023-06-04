Агент о попадании Малкома и Мойзеса в символическую сборную РПЛ: «Они молодцы! Отличные игроки»

Агент Агент Луис Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса и нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал попадание игроков в символическую сборную сезона РПЛ.

«Очень рад, что Малком и Мойзес попали в символическую сборную по итогам сезона РПЛ. Они молодцы! Они отличные игроки», — сказал Гарсия «СЭ».

Символическая сборная РПЛ-2022/23 была объявлена в воскресенье, 4 июня на премии по итогам сезона.