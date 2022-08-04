Агент Лахтер оценил трансфер полузащитника Карцева в «Динамо»

Известный агент Деннис Лахтер оценил трансфер полузащитника «Маккаби» из Нетании Эдена Карцева в «Динамо».

«Израильтяне не частые гости в РПЛ. Смущает лишь то, что будучи воспитанником «Маккаби Тель-Авив», Карцев там так и не зацепился. Что касается модельных характеристик Эдена, у него великолепные антропометрические данные, как и все израильтяне, хорош с мячом. Есть навыки играть на позиции пятерки, шестерки и восьмерки. Поставленный удар с обеих ног, хорошее видение поля. В то же время видно, что есть потенциал. На русском языке говорит средне, это не его родной язык, но освоится быстро», — приводит слова Лахтера «РБ Спорт».

Также агент прокомментировал информацию о том, что «Динамо» заплатит за игрока 2,6 миллиона евро.

«За 2,6 миллиона Карцева должны были бантиком повязать и отправить DHL. У меня большой вопрос, есть ли сегодня в Израиле футболисты, которые стоят таких денег. «Маккаби» из Нетании отдавал за него порядка 650 тысяч евро», — отметил Лахтер.

3 августа «СЭ» сообщал, что 22-летний полузащитник сборной Израиля прилетел в Москву для подписания контракта с московским «Динамо».