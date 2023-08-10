Агент Конате рассказал, что два клуба проявляют интерес к футболисту

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что на нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате претендуют два клуба.

«Тут важно, чтобы решил «Ахмат», ведь у Конате еще год контракта. Мохамедом интересуется не только известный зарубежный клуб — это не «Лудогорец» или «Ракув», но и клуб из РПЛ. Могу сказать, что российский клуб тоже готов его купить», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел за «Ахмат» четыре матча и забил два мяча.