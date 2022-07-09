Агент Комличенко заявил, что в «Ростове» на него рассчитывают как на ключевого игрока

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего Николая Комличенко, прокомментировал переход игрока в «Ростов».

«Переговоры были непростыми. Почему? Таков переговорный процесс между двумя клубами. Как только клубы договорились, мы приняли решение. И уже сегодня Николай проведет первую тренировку в футбольном клубе «Ростов». У Николая был разговор с Йокановичем (главным тренером «Динамо» — Прим. «СЭ»)? Да, разговор был. Самое главное, что все это закончилось, и теперь Николай готовится в том клубе, где на него серьезно рассчитывают. На него делается ставка, как на одного из ключевых игроков «Ростова», — сказал Клюев «СЭ».

9 июля бывший форвард «Динамо» подписал четырехлетний контракт с ростовским клубом.

Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. 27-летний футболист забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.