Агент Кокорина не исключает, что форвард поедет на сборы с «Зенитом»

Агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов отметил, что пока неизвестно, с кем полетит на сборы футболист. Как сообщили ранее «СЭ» в «Зените», список футболистов на второй зимний сбор команды станет известен в день вылета.

— Игрок находится на контракте, сейчас будем с этим разбираться, — цитирует Логинова ТАСС. — У меня на связь люди не выходят: один летит, второй не может ответить, — поэтому нужно какое-то время. Давайте мы разберемся, что у нас происходит, пойдем по порядку. У человека есть контракт, он должен выполнять свои обязанности по нему, давайте выясним, с кем он полетит на сборы, а потом будем разбираться.