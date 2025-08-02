Агент Кипершмид опроверг переход защитника «Марселя» Балерди в «Спартак»

Агент защитника «Марселя» Леонардо Балерди Ариэль Кипершмид опроверг информацию СМИ о трансфере 26-летнего аргентинца в «Спартак».

«Возможен ли сейчас переход защитника Балерди в «Спартак»? Это абсолютно невозможно», — цитирует Кипершмида Metaratings.ru.

Аргентинец является капитаном «Марселя». Он играет за клуб с 2020 года, в 164 матчах забил 5 голов. До этого Балерди выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Бока Хуниорс».

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Контракт Балерди с «Марселем» действует до 30 июня 2028 года.

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