Агент Кики назвал Россию одним из вариантов для продолжение карьеры футболисты

Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что на следующей неделе состоится встреча по поводу будущего защитника португальской «Визелы» Кики.

«Абсолютно точно Кики покинет «Визелу». На следующей неделе состоится встреча по поводу будущего игрока. И российское направление — один из вариантов на нашем столе», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Кики провел 32 матча за «Визелу», забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.