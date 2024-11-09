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Агент Карраскаля Боселли: «К Хорхе есть интерес каждое трансферное окно»

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Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы колумбийского полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, оценил возможность перехода своего клиента в другой клуб.

«Обычно каждое трансферное окно есть интерес к качествам, которыми обладает Хорхе. Он отличается от большинства футболистов, поэтому посмотрим, что произойдет», — цитирует Боселли «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний колумбиец отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 16 встречах в составе «бело-голубых». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
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9
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 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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