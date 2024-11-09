Агент Карраскаля Боселли: «К Хорхе есть интерес каждое трансферное окно»

Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы колумбийского полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, оценил возможность перехода своего клиента в другой клуб.

«Обычно каждое трансферное окно есть интерес к качествам, которыми обладает Хорхе. Он отличается от большинства футболистов, поэтому посмотрим, что произойдет», — цитирует Боселли «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний колумбиец отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 16 встречах в составе «бело-голубых». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.