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Сегодня, 13:04

Агент Кади заявил, что игрок останется в «Краснодаре»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, заявил, что бразильский футболист завершит сезон в составе краснодарского клуба.

«Кади не планирует покидать «Краснодар» этой зимой. К нему был интерес нескольких клубов из Саудовской Аравии. Я уверен, что весной Кади поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство и вернет место в стартовом составе», — приводит слова Алиска Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Боржес сыграл 21 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Контракт 27-летнего бразильца с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermakt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kadi-ostanetsya-v-krasnodare-i-pomozhet-v-borbe-za-chempionstvo-323501/
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
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