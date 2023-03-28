Агент Изидора рассказал о восстановлении нападающего «Локомотива»

Эммануэль Лакруа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

«Вильсон чувствует себя хорошо. Но ему нужно еще какое-то время. В целом восстановление идет по плану», — приводит Sport24 слова агента.

В конце зимнего трансферного окна 22-летний нападающий мог перейти в «Лион», но результаты медицинского обследования не позволили ему заключить соглашение об аренде. С тех пор Изидор не выходил на поле в составе московской команды.