Агент Гурцкая раскритиковал Газизова в «Спартаке». Геркус с ним не согласен
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на высказывание агента Тимура Гурцкая о работе нового генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
Ранее Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что Газизов «пришел на все готовое», а играет сейчас команда, собранная предшественником специалиста, Томасом Цорном.
«Мнение о мнении высказывать странно, а про Спартак и их ситуацию внутреннюю постепенно становится многим понятно. Томас делал хорошую работу, его увольнение нерационально. Шамиль Газизов с другой стороны в Уфе показал себя отличным менеджером.
Поменяли одного хорошего менеджера на другого. Без объяснения причин. Спартак лидирует, у него в моменте все хорошо. Искать в этом лидерстве и промежуточном благополучии больший или меньший процент заслуг одного из коллег — занятие пустое.
Но это же Спартак. Всегда найдутся любители делить невыигранные пока медали. Ничего нового", — написал у себя в Telegram-канале Геркус.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация: