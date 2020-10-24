Агент Гурцкая раскритиковал Газизова в «Спартаке». Геркус с ним не согласен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на высказывание агента Тимура Гурцкая о работе нового генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

Ранее Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что Газизов «пришел на все готовое», а играет сейчас команда, собранная предшественником специалиста, Томасом Цорном.

«Мнение о мнении высказывать странно, а про Спартак и их ситуацию внутреннюю постепенно становится многим понятно. Томас делал хорошую работу, его увольнение нерационально. Шамиль Газизов с другой стороны в Уфе показал себя отличным менеджером.

Поменяли одного хорошего менеджера на другого. Без объяснения причин. Спартак лидирует, у него в моменте все хорошо. Искать в этом лидерстве и промежуточном благополучии больший или меньший процент заслуг одного из коллег — занятие пустое.

Но это же Спартак. Всегда найдутся любители делить невыигранные пока медали. Ничего нового", — написал у себя в Telegram-канале Геркус.