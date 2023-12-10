Агент Филипенко исключил, что игрок завершит карьеру

Футбольный агент Евгений Гайдук заявил, что в данный момент речи о завершении карьеры Егора Филипенко не идет.

«У Егора еще полгода контракта. После окончания сезона обсудим ситуацию с «Уралом». Завершение карьеры? Лучше об этом спрашивать у него. Решение о продолжении карьеры будет приниматься после окончания сезона, но разговора о завершении пока не было», — приводит слова Гайдука «РБ Спорт».

Филипенко стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провел восемь матчей за екатеринбургскую команду и не отметился результативными действиями.