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Сегодня, 15:30

Агент Филипенко исключил, что игрок завершит карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Евгений Гайдук заявил, что в данный момент речи о завершении карьеры Егора Филипенко не идет.

«У Егора еще полгода контракта. После окончания сезона обсудим ситуацию с «Уралом». Завершение карьеры? Лучше об этом спрашивать у него. Решение о продолжении карьеры будет приниматься после окончания сезона, но разговора о завершении пока не было», — приводит слова Гайдука «РБ Спорт».

Филипенко стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провел восемь матчей за екатеринбургскую команду и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-filipenko-o-zavershenii-kar-ery-razgovora-ne-by-lo/
Егор Филипенко
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
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9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
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10.12 14:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
10.12 19:45
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 - : -
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