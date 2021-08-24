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Агент Джорджевича рассказал, что игрок может перейти в российский клуб в ближайшее время

22:05
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Игорь Глушевич, агент бывшего нападающего «Локомотива» Луки Джорджевича, рассказал, когда решится будущее футболиста.

«Лука Джорджевич должен принять решение о своем будущем в ближайшие 7 дней. Также есть возможность перехода в Россию», — сказал Глушевич «СЭ».

В прошедшем сезоне Джорджевич выступал на правах аренды за «Арсенал». В составе тульского клуба 26-летний форвард провел 14 матчей и забил два гола.

Черногорец перешел в «Локомотив» летом 2019 года из «Зенита». Всего за московский клуб он провел пять матчей и сделал одну голевую передачу. В составе железнодорожников Джорджевич стал серебряным призером чемпионата России-2019/20.

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Илья Андреев все материалы автора

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