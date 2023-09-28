Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

Агент Джикии о переговорах по новому контракту: «Нет никакой паники и дедлайнов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о переговорах по новому контракту игрока.

«Никаких проблем нет. Нет никакой паники, никаких дедлайнов и переживаний. Спокойная и рабочая обстановка. Мы хотим сейчас паузы, не стремимся к комментариям и высказываниям. А уж тем более не хотим вступать в какие-то распри и давить на клуб через прессу. Нет, все в порядке. Встреча с руководством «Спартака» осенью? Пока нет временных отрезков. Клуб выразил готовность на тот момент, но дата, когда мы начнем работать по данному направлению, не была указана», — сказал Шпинев «СЭ».

Георгий Джикия. Точка Джи. Что ждет капитана «Спартака»

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

29-летний защитник оставался на скамейке в трех из последних пяти матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
12
10
Читайте также
Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона
Ольга Бузова упала на лед перед хоккейным матчем в Минске
Путин провел встречу с Кадыровым
Сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон умер в возрасте 82 лет
Республика Нагорный Карабах прекратит существование с 1 января 2024 года
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
Сутормин считает, что матч с «Оренбургом» не будет простым
Файзуллаев из ЦСКА — открытие чемпионата. Чем щуплый парень из Узбекистана собирается удивить РПЛ
Семак заявил, что участие Кержакова, Караваева и Мостового в матче с «Оренбургом» под вопросом
Рафаэль Шафеев назначен главным арбитром матча «Крылья Советов» — «Спартак»
Точка Джи. Что ждет капитана «Спартака»
ЦСКА: девятое место и пять матчей без побед. С чем подойдут армейцы к дерби со «Спартаком»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сутормин считает, что матч с «Оренбургом» не будет простым

Дзюбу оштрафовали на 10 тысяч рублей после матча с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости