Агент Дркушича — об интересе «Зенита»: «Для игрока в приоритете поездка в Европу»

Младен Ратковица, агент словенского защитника «Сочи» Вани Дркушича, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

«Я могу сказать, что мы ведем переговоры со всеми заинтересованными клубами, приоритетом игрока в данный момент является поездка в Европу, все остальное — лишь спекуляции», — сказал Ратковица Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» может купить 24-летнего футболиста сборной Словении и отправить его в аренду в «Црвену Звезду».