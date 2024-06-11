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Сегодня, 06:20

Агент Лахтер: «Тюкавин еще сыроват для Европы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Деннис Лахтер оценил карьерные перспективы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Качества у него есть. Неплохая скорость. Габаритный, может быть, ростовых характеристик там немножко не хватает, но папа — хоккеист. Гены есть, то есть здоровый бык, который не боится борьбы. Отмечу великолепный выбор позиции, открывание, достаточно высокую реализацию, неординарное принятие решений в финальной стадии атаки. Понятно, что сыроват еще для Европы, но если есть желание уезжать... Всегда от этого нужно отталкиваться», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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