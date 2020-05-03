Агент Чалова: «Федор привлек внимание команд из нескольких стран»

Агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, рассказал об интересе к нему со стороны зарубежных клубов. Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересован «Кристал Пэлас».

— Чалов привлек внимание команд из нескольких стран, но самое серьезное предложение пришло из Англии минувшим летом, — цитирует Эмиле «Российская газета». — Думаю, все знают, о каком клубе идет речь.

Самое главное — чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет — не столь важно.

— Как у Чалова с английским? Он учит язык?

- Если ты знаешь английский, тебе будет легко не только в самой Англии, но и почти в любой стране мира. Так что учить язык надо. Что касается Федора, то он уже достаточно неплохо владеет английским.