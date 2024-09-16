Агент Батракова: «У руководства большие планы на футболиста. Подписали длительный контракт»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сумме отступных за игрока.

«В этом году подписали новый длительный контракт. Все продумали, обговорили. У руководства большие планы на футболиста. Главное, чтобы шел вперед и развивался. Отступные? Все в порядке регламента и трудового кодекса. Алексей — воспитанник «Локомотива», ему хорошо в команде», — сказал Шпинев «СЭ».

19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за основную команду «Локомотива», забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.