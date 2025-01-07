Агент Батракова — о новом контракте игрока: «На контакте с «Локомотивом», ситуация нормальная»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос «СЭ» про ход переговоров с клубом по новому контракту игрока.

«Мы на контакте. И даже в праздники находимся в общении. Все в рабочем режиме, обсуждаем вопросы, которые стоит обсудить. У нас абсолютно нормальная ситуация, двигаемся навстречу друг другу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.