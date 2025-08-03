Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Агент Барбоза: «Редко это делаю, но должен похвалить «Спартак» за Жедсона»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Жедсон Фернандеш.
Фото ФК «Спартак»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что полузащитник Жедсон Фернандеш точно усилит «Спартак».

— Разделяете восторги болельщиков и специалистов по поводу подписания «Спартаком» полузащитника «Бешикташа» Жедсона?

— Жедсон — топовый игрок, очень сильный футболист большого уровня! Способен делать разницу на поле. «Спартак» должен быть доволен этой сделкой. Красно-белые заполучили качественного полузащитника.

— За 27 миллионов евро.

— Вот тут я не уверен. Сумма, которая фигурирует в прессе, все же завышена. Думаю, клубы остановились на отметке в 20 миллионов. Плюс, видимо, прописали какие-то бонусы в том случае, если Жедсон добьется определенных результатов. Как-то так.

Возможно, москвичам еще придется доплатить от двух до пяти миллионов. В любом случае, я редко это делаю, но здесь «Спартак», конечно, можно похвалить за этот трансфер. Грамотный ход. Португалец был ведущим футболистом в «Бешикташе», поиграл в «Бенфике», «Галатасарае», попробовал свои силы в «Тоттенхэме». У него есть в активе матчи за национальную сборную.

Если в «Спартаке» все будет стабильно, Жедсон станет лидером красно-белых. Я даже вполне допускаю, что он станет одним из сильнейших футболистов во всей РПЛ. Фернандеш подкупает не только своими игровыми качествами, но и дисциплиной. Профессионализмом!

— Совместимы ли на поле Барко и Жедсон?

— Решать, конечно, Станковичу, но, на мой взгляд, никаких противопоказаний к тому, чтобы аргентинец и португалец играли вместе, нет. Барко не стоит опасаться за свое место в составе. Жедсон может эффективно действовать рядом с ним.

— Некоторых специалистов и болельщиков смущает то, что Жедсон едет в Россию прежде всего из-за денег. Если он такой сильный, почему не перешел, допустим, в испанский клуб?

— Я, опять же, не сильно верю в те цифры, которые фигурируют в СМИ.

— Вы о зарплате в 2,5 миллиона евро?

— Да, думаю, она ниже. Идем дальше. У Жедсона еще с прошлого года сидела в голове мысль уехать в РПЛ.

— Вот как?

— Да, его заинтересовал проект «Спартака». Он отказался от других вариантов — более интересных в финансовом плане. Захотел проявить себя в составе красно-белых, так как посчитал, что в этом клубе сможет развиваться и сделать шаг вперед.

«Спартак» подписал Жедсона Фернандеша 31 июля. Московский клуб заключил контракт с 26-летним португальцем на 4 года.

«Бешикташ» заявил, что получил 20,7 миллиона евро за переход Фернандеша, также у клубов есть договоренность о возможных бонусных выплатах, общая сумма которых составляет 7,2 миллиона евро.

Португальский агент Паулу Барбоза о&nbsp;переходах Жедсона Фернандеша в &laquo;Спартак&raquo; и&nbsp;Жерсона в &laquo;Зенит&raquo;.«Жедсон — топовый игрок, точно усилит «Спартак». Но Жерсона из «Зенита» ставлю повыше». Мнение агента Барбозы

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Жедсон Фернандеш
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
Читайте также
В Кремле назвали цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
Захарова указала на деградацию Стубба после его слов в поддержку ударов ВСУ
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
Мостовой отказывается от «Рубина», Кисляку нашли клуб в Турции. Трансферные слухи РПЛ
Филолог рассказал о возможном изменении русского языка к концу XXI века
Популярное видео
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Акрон» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 13.30 мск

«Балтика» — «Оренбург»: трансляция матча РПЛ начнется в 15.45 мск
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости