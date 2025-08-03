Агент Барбоза: «Редко это делаю, но должен похвалить «Спартак» за Жедсона»
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что полузащитник Жедсон Фернандеш точно усилит «Спартак».
— Разделяете восторги болельщиков и специалистов по поводу подписания «Спартаком» полузащитника «Бешикташа» Жедсона?
— Жедсон — топовый игрок, очень сильный футболист большого уровня! Способен делать разницу на поле. «Спартак» должен быть доволен этой сделкой. Красно-белые заполучили качественного полузащитника.
— За 27 миллионов евро.
— Вот тут я не уверен. Сумма, которая фигурирует в прессе, все же завышена. Думаю, клубы остановились на отметке в 20 миллионов. Плюс, видимо, прописали какие-то бонусы в том случае, если Жедсон добьется определенных результатов. Как-то так.
Возможно, москвичам еще придется доплатить от двух до пяти миллионов. В любом случае, я редко это делаю, но здесь «Спартак», конечно, можно похвалить за этот трансфер. Грамотный ход. Португалец был ведущим футболистом в «Бешикташе», поиграл в «Бенфике», «Галатасарае», попробовал свои силы в «Тоттенхэме». У него есть в активе матчи за национальную сборную.
Если в «Спартаке» все будет стабильно, Жедсон станет лидером красно-белых. Я даже вполне допускаю, что он станет одним из сильнейших футболистов во всей РПЛ. Фернандеш подкупает не только своими игровыми качествами, но и дисциплиной. Профессионализмом!
— Совместимы ли на поле Барко и Жедсон?
— Решать, конечно, Станковичу, но, на мой взгляд, никаких противопоказаний к тому, чтобы аргентинец и португалец играли вместе, нет. Барко не стоит опасаться за свое место в составе. Жедсон может эффективно действовать рядом с ним.
— Некоторых специалистов и болельщиков смущает то, что Жедсон едет в Россию прежде всего из-за денег. Если он такой сильный, почему не перешел, допустим, в испанский клуб?
— Я, опять же, не сильно верю в те цифры, которые фигурируют в СМИ.
— Вы о зарплате в 2,5 миллиона евро?
— Да, думаю, она ниже. Идем дальше. У Жедсона еще с прошлого года сидела в голове мысль уехать в РПЛ.
— Вот как?
— Да, его заинтересовал проект «Спартака». Он отказался от других вариантов — более интересных в финансовом плане. Захотел проявить себя в составе красно-белых, так как посчитал, что в этом клубе сможет развиваться и сделать шаг вперед.
«Спартак» подписал Жедсона Фернандеша 31 июля. Московский клуб заключил контракт с 26-летним португальцем на 4 года.
«Бешикташ» заявил, что получил 20,7 миллиона евро за переход Фернандеша, также у клубов есть договоренность о возможных бонусных выплатах, общая сумма которых составляет 7,2 миллиона евро.
«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0