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Сегодня, 15:43

Агент Бальде: «Кейта надеется, что фанаты «Спартака» привыкнут к Fan ID и все равно будут приходить на стадион»

Алина Савинова
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Агент Федерико Пасторелло рассказал об отношении форварда «Спартака» Кейта Бальде к введению Fan ID в РПЛ.

«У нас [в Италии] тоже есть Fan ID. Думаю, со временем и в России люди привыкнут к этой системе. Повышение безопасности в долгосрочной перспективе является положительным фактором для всех. Кейта надеется, что фанаты «Спартака» поймут это и все равно будут приходить на стадион! Их поддержка очень важна для него», — приводит Sport24 слова агента.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-08-agent-balde-keyta-nadeyetsya-chto-fanaty-spartaka-privyknut-k-fan-id-i-budut-khodit-na-stadion
Кейта Бальде
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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