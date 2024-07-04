Агент Краева: «Готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ»

Футбольный агент Джон Инглис, представляющий интересы полузащитника Андриана Краева, рассказал о будущем игрока.

«Конечно, мы готовы рассмотреть предложения от больших клубов России. Это одна из опций для нас», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт Краева с «Левски» истек 30 июня 2024 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 26 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.