Агент Сильянова о продлении контракта: «Переговоры прошли доброжелательно и конструктивно»

Агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта игрока с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

«В свое время были разногласия с Владимиром Леонченко и Дмитрием Ульяновым, но как только мы садились за стол переговоров — все эмоции оставались в стороне. Мы были сосредоточены на решении той или иной ситуации в контракте. Переговоры прошли доброжелательно, конструктивно и с пониманием того, что мы должны двигаться навстречу друг другу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

На счету 24-летнего Сильянова 1 гол и 2 результативные передачи в 37 играх в прошлом сезоне.