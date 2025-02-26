Агапов — об аренде из ЦСКА в «Пари НН»: «Я рад сюда вернуться»

Защитник Илья Агапов рассказал об аренде из ЦСКА в «Пари НН».

«Возвращение в «Пари НН» — перезагрузка? Я рад сюда вернуться. Хороший коллектив. Не сказал бы, что это перезагрузка, а просто один из этапов жизни», — сказал Агапов.

В текущем сезоне 24-летний Агапов провел 5 матчей за ЦСКА, отдав 1 результативную передачу.