Бывший полузащитник «Локомотива», «Терека» и «Крыльев Советов» Лари Кингстон в интервью «СЭ» рассказал о том, как столкнулся с расизмом в России. По словам хавбека из Ганы, в числе оскорбивших его — экс-капитан сборной России, форвард «Зенита» Андрей Аршавин.

— Было несколько случаев расизма, — сказал Кингстон. — Как-то в супермаркете в Самаре кучка парней смотрела на меня и имитировала обезьяньи выкрики. А когда я играл за «Локомотив», один из фанатов на парковке обвинил меня в поражении, назвав меня обезьяной. На поле тоже был один неприятный эпизод, когда «Локомотив» встречался с «Зенитом» — Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово «обезьяна». Но это нормально, я не обижаюсь на такие вещи. Подобные вещи случаются. (Гоша Чернов)