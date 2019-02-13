Адвокаты Кокорина не станут обращаться в Европейский суд по правам человека, если Александра выпустят из под стражи

Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, сообщил "СЭ", что дата рассмотрения апелляции на продление ареста футболиста до 8 апреля этого года пока не известна. Кокорин содержится в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.

Также Ромашов рассказал о том, при каких условиях защита обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

– Дату рассмотрения апелляции нам еще не сообщили, – говорит Ромашов. – Мы всегда узнаем об этом последними, сначала СМИ по своим каналам получают информацию, а потом уже мы.

– А что с жалобой в ЕСПЧ?

– Ее подача зависит от решения по апелляции. Без постановления суда высшей инстанции туда обращаться нельзя. И, естественно, если апелляцию удовлетворят и изменят подзащитному меру пресечения на не связанную с заключением под стражей, то в ЕСПЧ обращаться не будем. (Иван Торопцев)

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