Адвокат Стукалова сообщила о намерении обжаловать приговор Кокорина

Татьяна Стукалова, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что приговор будет обжалована.

- Жалоба будет подана, приговор будет обжалован. Приговор составлен полностью на показаниях потерпевших, - сказала Стукалова. - Приговор очень формальный. Отреагировали ребята по-разному. Они считали, что суд уменьшить срок и проявит гуманность. Не сказали бы, что для нас это неожиданность. Но мы рассчитывали на гуманность суда накануне 9 мая. Приговор на 58 листах. Мы должны изучить его, чтобы подать жалобу.

Суд приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого - на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев приговорены к заключению в колонии!