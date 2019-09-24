Адвокат Протасовицкого: «Считаю, что суд грубо нарушил закон, вновь перенеся рассмотрение вопроса об УДО»

Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко прокомментировала «СЭ» решение Клинцовского городского суда Брянской области перенести рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении детского футбольного тренера. Протасовицкий был осужден на 1 год и 5 месяцев колонии за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Вместе с ним в тех драках принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат последнего, Кирилл. Все трое также были осуждены, отбывали срок в ИК-4 Белгородской области, и уже вышли на свободу по УДО 17 сентября.

— Я считаю, что суд грубо нарушил закон, — сказала Прилипко. — Дело в том, что на сегодняшний процесс не явился адвокат, который писал ходатайство об УДО для Протасовицкого. Суд счел, что в его отсутствие дело рассматривать нельзя, хотя и Протасовицкий, и я не возражали по поводу рассмотрения ходатайства без этого адвоката. Более того, нас даже поддержал прокурор. У меня приняли все документы, характеристики, которые я привезла, чтобы приобщить к делу. Тем не менее, судья решил, что раз ходатайство написано другим адвокатом, а он отсутствует, то процесс нужно перенести. Полагаю, это нарушение закона, адвокатов может быть хоть 20 человек. Адвокат в моем лице присутствовал в зале суда, поэтому судья был обязан рассматривать вопрос об УДО. Отмечу, что в момент, когда судья провозгласил решение о переносе заседания, в зал вошел тот самый адвокат, который писал ходатайство. Мы вдвоем просили продолжить процесс, но судья заявил, что уже принял решение. (Иван Торопцев)