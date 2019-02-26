Адвокат Протасовицкого считает травму Пака "капризом" и рассказала историю из жизни

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.

Адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко как и ее коллеги сомневается в показаниях пострадавшего чиновника Минпромторга Дениса Пака, который сообщал о закрытой черепно-мозговой травме после ударов от Александра Кокорина.

"Это просто капризы товарища Пака! Я вот месяц назад поскользнулась и с высоты своих метра шестидесятыми ударилась головой об асфальт. Там удар был! Небо показалось с овчинку, потемнело в глазах. Но даже у меня не было закрытой черепно-мозговой травмы! А у Пака есть..."

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!