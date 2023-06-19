Адвокат Промеса заявил, что футболист будет добиваться отмены приговора о тюремном заключении на 1,5 года

Роберт Малевич, адвокат нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщил, что футболист будет добиваться отмены приговора о тюремном заключении на 18 месяцев.

«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком. После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято», — приводит ТАСС слова адвоката.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.