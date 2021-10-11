Адвокат подтвердил, что жительница Казани подала иск с требованием признать Азмуна отцом своего ребенка

Адвокат Андрей Дмитриев подтвердил, что жительница Казани подала иск с требованием признать форварда «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка.

«У нас есть переписка, подтверждающая, что Сердар считает ребенка своим. Они переписывались об этом в Instagram и WhatsApp, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса», — приводит слова Дмитриева «Фонтанка».

По словам адвоката, его подзащитная встречалась с Азмуном с 2018 по 2020 год. В мае 2021 года у нее родился ребенок, но нападающий не признал отцовство и отказался полностью выплачивать алименты.

Напомним, что жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка, а также назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты нападающего.