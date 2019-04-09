Адвокат Мамаева рассказал, в чем футболист не виноват

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал подробности сегодняшнего судебного заседания. Ранее стало известно, что Мамаев, а также форвард "Зенита" Александр Кокорин частично признали смвою вину. Защита Мамаева, как и раньше, считает, что по "делу в Кофемании" Павел вообще не должен проходить.

– Повод для действий Мамаева в отношении Соловчука был. Сговора не было, каждый действовал самостоятельно. Конфликт с Гайсиным был спровоцирован потерпевшим. Гайсин первым применил физическую силу в отношении к Мамаеву – схватил за одежду и толкнул. Удар Мамаева был ответом на физическое воздействие, – отиметил Бушманов.

Напомним, футболисты были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста нескольк раз продлевали. Все апелляции были отклонены. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!