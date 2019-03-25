Адвокат Мамаева: "Предварительное слушание по делу Павла и Александра Кокорина будет назначено до 8 апреля"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, подчеркнул, что решение следствия о передачи дела в суд логично, потому что сегодня был последний день, когда следователи могли отправить дело на рассмотрение.

– Нас пока не уведомляли, что дело передано в суд. Но все ожидаемо, сегодня был последний день по процесуальному сроку. Поэтому такое действие и должно быть, – начал Бушманов. – В любом случае будет предварительное слушание, где и будет установлена дата рассмотрения дела и вынесение приговора.

– Когда будет предварительное слушание?

– В любом случае оно будет назначено до 8 апреля. А там уже решат, рассматривать дело или отправить его обратно прокурору.

– Есть ли у вас какие-то нарекания к тому, как оформлено обвинительное заключение?

– Я пока не могу вам сказать, потому что еще не видел заключение, которое мне еще предстоит изучить. И если у нас будут какие-то возражения, мы о них заявим на предварительном слушании.

– У вас последовательная позиция о переквалификации статьей на более мягкие. Суд их может сам переквалифицировать, или это могут сделать только следователи?

– Да, у суда есть такое право. Мы по-прежнему настаиваем, что бы статья "Хулиганство" была изменена на ту, которая не подразумевает наказание с отбытием наказания в колонии.

Напомним, Мамаев, а также форвард "Зенита" Александра Кокорин, сейчас находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство". (Андрей Сизякин)