Адвокат Мамаева: "Павел наверняка не откажется отбывать срок вместе с Кокориным. Но я три дня не могу прорваться в СИЗО"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявил "СЭ", что его подзащитный не против отбывать наказание с остальными фигурантами дела в одной колонии.

Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий были приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 5 месяцев. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл – на 1 год и 6 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Во ФСИН сказали, что все осужденные, если захотят, смогут отбыть в одной колонии. Какое мнение у вас? – вопрос Бушманову.

– Ребята не откажутся. Но я такой информации от ФСИН не слышал.

– Об этом ведомство заявило через СМИ.

– Хорошо. Я только поддерживаю. Вполне разумное будет решение для всех – ФСИН, подзащитных, защитников и журналистов, чье внимание сосредоточится на одном месте, а не на четырех.

– Мамаев "за", чтобы вместе с остальными отбывать наказание?

– Я три дня пытался к нему прорваться в СИЗО. Не получилось.

– Почему?

– Вчера при мне позвонили и спросили: "Выведут Мамаева или нет?" Сказали, что нет. Наверное, есть какие-то указания. 3 июля пойду в изолятор, на эту дату записан. Без записи увидеться не удалось. Может, это связано с тем, что не хватает выводящих. Или какое-то указание поступило. Не знаю. Обращусь во ФСИН с соответствующей жалобой по данному вопросу. И у других адвокатов такие проблемы возникают, в связи с тем, что в "Бутырке" не хватает сотрудников. Просто некому выводить и уводить арестантов.

Это называется нарушение прав на защиту. Мне вчера нужно было важные моменты с Павлом обсудить, я не смог этого сделать. Сейчас уже нахожусь в командировке. Следует явное нарушение права на защиту и нарушение прав лиц содержащихся под стражей. Нас не должны касаться проблемы ФСИН – нехватка людей, маленькие зарплаты. Не должно все это негативно отражаться на правах подзащитных и их представителей. Это явное препятствие осуществлению адвокатской деятельности. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды