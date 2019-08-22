Адвокат Мамаева отказался комментировать информацию о неуплате игроком налога

Адвокат бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева Игорь Бушманов отказался давать комментарии по поводу долгов футболиста. Сегодня стало известно, что Мамаев должен уплатить 434 тысячи налога.

— Здесь комментариев пока дать не могу. Все комментарии по этому делу, все, что связано с Павлом, после 6 сентября, — цитирует РБК Бушманова.

6 сентября состоится заседание суда, на котором будут рассматривать ходатайства Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.