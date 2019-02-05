Адвокат Мамаева: "На данном этапе меры, связанные с ограничением свободы Павла, нецелесообразны"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, ответил на вопросы "СЭ" в преддверии заседания по ходатайству следствия о продлении срока содержания футболиста под стражей до 8 апреля этого года. Напомним, Мамаев, а также форвард "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий с начала октября 2018 года находятся в московском СИЗО-2 "Бутырка" как обвиняемые в участии в двух драках в центре Москвы. 6 февраля суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении арестов Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.

– Сторона защиты приступила к изучению материалов дела? – вопрос Бушманову.

– Да, мы находимся на стадии завершения этого процесса.

– Ваши впечатления?

– Ознакомление не изменило нашу позицию. Более того, материалы подтверждают, что Мамаев не причастен к тяжкому преступлению. Доказательств этого в деле не содержится, а те, что имеются, не подтверждают позицию следствия по этому вопросу. К статье "Хулиганство" Павел не причастен, уголовное преследование по этой части должно быть полностью прекращено и мера пресечения, которая избиралась только исходя из данного обвинения, должна быть изменена.

– Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, выразил мнение, что в деле нет ни одного документа, составленного без нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства...

– Я пока не стану озвучивать свою позицию, мы ее в любом случае изложим как в ходатайстве в адрес следствия, так и в жалобе в прокуратуру. Обратим внимание на суть предъявленного обвинения и отсутствие его должной аргументации.

– Уже завтра пройдет заседание по ходатайству о продлении арестов Мамаева и Кокорина. Какова, на ваш взгляд, вероятность, что суд пойдет навстречу следствию?

– Гадать не буду. Каждый из защитников обвиняемых представит свои доводы, здесь вопрос в том, насколько взвешенное решение примет суд, будет ли он учитывать доводы, связанные с волокитой в процессе расследования и началом ознакомления с материалами уголовного дела. То есть, если бы следствие своевременно начало знакомить всех с материалами, не исключено, что прокуратура уже изучила бы дело и сделала выводы, связанные, в том числе, и с правильностью квалификации действий каждого обвиняемого по делу. Следствие, не представив такой возможности, искусственно создало суду условия для очередного продления процессуальных сроков.

– Но ваша позиция, насколько понятно – изменение меры пресечения на любую, не связанную с заключением под стражу?

– Наша позиция – отказ от удовлетворения ходатайства о продлении ареста. Мы полагаем, что на данном этапе максимально адекватной мерой будет подписка о невыезде или залог, который вправе принять суд. Иные меры, связанные с ограничением свободы, уже нецелесообразны на данной стадии. (Иван Торопцев)