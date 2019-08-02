Адвокат Мамаева: "Лично я не подавал заявление на УДО. Может, подал Павел"

Игорь Бушманов, адвокат футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил "СЭ", что лично он не подавал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) игрока из колонии.

Ранее в Алексеевском районном суде Белгородской области сообщили, что Мамаев, футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл подали прошения об УДО.

– Я не подавал заявление на УДО по Мамаеву. Может, сам Павел подал, – сказал Бушманов. (Арман Мкртчян)

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