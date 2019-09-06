Адвокат Мамаева: «Кокорин и Мамаев показали, что являются настоящими мужчинами и спортсменами даже в заключении»

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» решение Алексеевского районного суда удовлетворить ходатайства Мамаева и нападающего Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима. На свободу футболисты выйдут в течение 10 дней — 17 сентября.

— Я, как защитник Павла, рад лично за него, за братьев Кокориных, за родственников, болельщиков и всех сочувствующих, которые переживали и следили за этими судебными перипетиями. Надеюсь, что ребята быстро адаптируются к нормальной жизни на свободе и каждый продолжит трудовую деятельность в своем направлении. Также, рассчитываю, что и Александр, и Павел смогут вернуться в большой спорт и будут радовать нас своими спортивными достижениями, несмотря на все невзгоды и преграды, — сказал Бушманов. — В человеческом плане они показали, что являются настоящими мужчинами и спортсменами, даже в тех условиях, в которых находились практически на протяжении года. Кокорин и Мамаев даже в заключении нашли возможность показать, что такое спорт и насколько он важен для человека в изоляции.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Сегодня в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО. (Иван Торопцев)