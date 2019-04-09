Адвокат Кокорина заявил, что Александр взял стул в кафе, чтобы "подсесть к Паку"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов во время заседания суда по делу его подзащитного пояснил, зачем форвард взял стул, которым впоследствии ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака. По его словам, Кокорин хотел подсесть к пострадавшему, который оскорбил его.

– Пак оскорблял обвиняемых. Кокорин подошел к столику Пака, – сказал Ромашов об инциденте в кафе. – Он хотел подсесть, но после оскорблений нанес удар. Ребята дурачились. Хулиганства и близко не было. Дело можно было расследовать в течение одного месяца.

Прокурор прервала речь адвоката Александра Кокорина и попросила вынести ему предупреждение. Его позиция, якобы, нацелена на введение суда в заблуждение.

Напомним, сегодня начинается полноценное судебное разбирательство этого дела. 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты снова опротестовали это решение.

Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Прокурор прервала речь адвоката Александра Кокорина и попросила вынести ему предупреждение. Его позиция, якобы, нацелена на введение суда в заблуждение

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста несколько раз продлевали.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!