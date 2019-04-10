Адвокат Кокорина Стукалова призвала журналистов подумать о карме

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала сообщения в СМИ по итогам первого заседания суда по делу ее подзащитного. Напомним, что во вторник, 9 апреля, началось полноценное рассмотрение дела.

– Журналисты, подумайте о своей карме! Очень не понравилось вчера вас читать. Вон, у Пака отец уже умер! - сказала Стукалова.

Ранее сообщалось, что начало сегодняшнего заседания задерживается на 20 минут, так как из-за задержки прокурора В первый день в суде были заслушаны показания трех свидетелей: Карена Григоряна, Екатерины Бобковой и Игоря Краснова. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live