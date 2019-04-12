Адвокат Кокорина: "Соловчук и Пак отказались от участия в судмедэкспертизе"

Адвокат младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина – Кирилла, Вячеслав Барик после завершения заседания в Пресненском районном суде Москвы высказался о медицинских документах, касающихся осмотра двух из трех потерпевших – водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Денисом Паком.

– Мы сегодня знакомились с материалами дела – среди прочего были исследованы медицинские документы по потерпевшему Соловчуку и заключение судебно-медицинской экспертизы. В представленных медицинских документов первичного осмотра (он говорит, что мой подзащитный Кирилл Кокорин нанес ему удары по телу) ни одного следа на теле не зафиксировано. Ни в первичных медицинских документах, которые приобщены к материалам уголовного дела, на которое ссылается обвинение, ни в заключении судебно-медицинской экспертизы. Там нет ничего о том, что на теле были какие-то повреждения.

И, на мой взгляд, это очень важно, Соловчук письменно отказался от явки на судебно-медицинскую экспертизу. Его там просто не было.

Что касается потерпевшего Пака, там похожая ситуация, потому что все свидетели до единого, которые были допрошены по эпизоду в "Кофемании", они как один говорят, что никаких повреждений на лице Пака не видели. При том, что они находились в эпицентре событий. Если бы какие-то повреждения были, они бы их заметили.

Вы представляете, что такое закрытая черепно-мозговая травма? Человек может сознание потерять, это будет соответствовать такой травме. Так вот, свидетели говорят, что Пак спокойно продолжал беседовать. Не было никакого помутнения, пошатывания. Он активно разговаривал, никаких повреждений на лице у него никто из свидетелей не видел. Один из свидетелей указал, что Пак, когда уходил, у него на лице была легкая улыбка, потому что, по показаниям свидетелей, конфликт был исчерпан. Он говорит, что даже расстройства на его лице не было. Когда проводилась судебно-медицинская экспертиза, которая должна была установить наличие или отсутствие этих травм и следов, Пак тоже письменно отклонился от участия в ней. Вот об этом стоит подумать. (Андрей Михайлов, Александр Рогулев)