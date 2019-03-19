Адвокат Кокорина: "Следователь отказал в допуске в СИЗО врачей "Зенита"

Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина сообщил "СЭ", что защита футболиста еще не получила копию постановления Мосгорсуда по апелляции на продление срока содержания футболиста под стражей до 8 апреля этого года.

Это необходимо для обращения в Европейский суд по правам человека. Нападающий сине-бело-голубых, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий с октября 2018 года находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Все четверо участвовали в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ромашов также дал разъяснения по поводу ситуации с допуском в СИЗО врачей "Зенита".

- Мы до сих пор не получили копию апелляционного постановления. На сайте Мосгорсуда отсутствует даже проект этого решения, - говорит Ромашов. - Непонятно, когда нам пришлют этот документ. Мы считаем, это умышленная затея.

- Известно ли, когда медицинский персонал "Зенита" сможет посетить Кокорина?

- Следователь отказал в допуске врачей "Зенита".

- Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил "СЭ", что вопрос о допуске перешел от следователя к прокуратуре.

- Я не против.

- Он сказал, что уведомил вас об этом и запросил необходимую форму для обращения в прокуратуру Москвы.

- Да, все верно.

- Значит, еще есть шанс, что врачи смогут придти к Кокорину?

- Возможно. (Иван Торопцев)