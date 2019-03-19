18:58 | Футбол — РПЛ

Адвокат Кокорина: "Следователь отказал в допуске в СИЗО врачей "Зенита"

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Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина сообщил "СЭ", что защита футболиста еще не получила копию постановления Мосгорсуда по апелляции на продление срока содержания футболиста под стражей до 8 апреля этого года.

Это необходимо для обращения в Европейский суд по правам человека. Нападающий сине-бело-голубых, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий с октября 2018 года находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Все четверо участвовали в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ромашов также дал разъяснения по поводу ситуации с допуском в СИЗО врачей "Зенита".

- Мы до сих пор не получили копию апелляционного постановления. На сайте Мосгорсуда отсутствует даже проект этого решения, - говорит Ромашов. - Непонятно, когда нам пришлют этот документ. Мы считаем, это умышленная затея.

- Известно ли, когда медицинский персонал "Зенита" сможет посетить Кокорина?

- Следователь отказал в допуске врачей "Зенита".

- Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил "СЭ", что вопрос о допуске перешел от следователя к прокуратуре.

- Я не против.

- Он сказал, что уведомил вас об этом и запросил необходимую форму для обращения в прокуратуру Москвы.

- Да, все верно.

- Значит, еще есть шанс, что врачи смогут придти к Кокорину?

- Возможно. (Иван Торопцев)

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