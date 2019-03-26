Адвокат Кокорина подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщил, о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека. По словам Ромашова, ЕСПЧ рассмотрит обращение в течении месяца.

– Мы подали жалобу в ЕСПЧ в понедельник, – сказал Ромашов.

– А когда ее рассмотрят?

– В течении месяца.

– А какой смысл в жалобе, если Россия не признает решения ЕСПЧ?

– ЕСПЧ в данном случае не оспаривает национальные законодательства Российской Федерации. Она рассматривает только нарушение Европейской конвенции о защите прав основных свобод. А этот документ – Европейская конвенция – она, на минуточку, положена в основу нашей конституции и уголовно-процессуального кодекса. А Россия не признает решения ЕСПЧ, если они противоречат конституции. А у нас формат обычный, не политический.

– То есть в случае положительного решения ЕСПЧ по вашей жалобе, российский суд подчинится этому решению?

– Там процедура другая. ЕСПЧ может установить нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. А Верховный суд РФ на основании этого решения может (не должен, а может) и с вновь открывшимися обстоятельствами начать повторное рассмотрение уголовного дела.

– Есть ли у вас какие-то возражения по поводу обвинительного заключения?

– Нам его пока не вручили, несмотря на наше ходатайство.

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находится в изоляторе с начала октября 2018 года. Всех четверо участвовали в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. (Андрей Сизякин) (Андрей Сизякин)