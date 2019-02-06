Адвокат Кокорина: "Никакого удара стулом по голове не было!"

Сейчас в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого. Адвокат форварда не понимает, почему объем следственных мероприятий нельзя выполнить, не находясь в СИЗО.

Напомним, что вышеперечисленные обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

– Не услышал главного, почему объем следственным мероприятий нельзя выполнить, не находясь в СИЗО, – сказал адвокат Андрей Ромашов. – Никакого удара стулом по голове не было!

Затем судья прервал представителя нападающего "Зенита".

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!