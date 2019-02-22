Адвокат Кирилла Кокорина: "Ознакомление с материалами дела закончено. Подали ходатайство на устранение недостатков обвинения"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, сообщил "СЭ", что подал огромное ходатайство с целью устранения недостатков обвинения.

Кирилл и его брат, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий содержатся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.

26 февраля в Тверском районном суде будет рассмотрена жалоба защиты на меру пресечения обвиняемых в виде ареста.

– Совместно с Татьяной Стукаловой и Андреем Ромашовым, адвокатами Александра Кокорина, подано одно большое ходатайство, – сказал Барик. – Мы со всеми материалами дела ознакомились и все подписали. На следующей неделе нам предоставят дополнительные бумаги по 17-му тому, который предполагает график ознакомления потерпевшими с материалами дела. Ходатайство достаточно больше, там 178 страниц. Оно сводится к тому, чтобы устранить недостатки обвинения. Ждем следующей недели, чтобы следователь отреагировал.

– Какие именно нарушения указаны?

– Их масса. В целом же, настаиваем на том, что обвинение построено на предположениях следствия. Собранные по делу доказательства не подтверждают вмененное Кокориным обвинение по части хулиганства. Это согласуется с показаниями наших свидетелей, которые противоречат утверждениям следствия и таким образом претензии обвинителей сводятся к нулю.

– Обычно такие ходатайства удовлетворяются?

– С учетом того, как по нашему делу все происходит, можно предположить, что следователь проигнорирует наши требования. Второй вопрос, пропустит ли его дальше прокуратура при таком положении дел и при наших требованиях. Мы это поймем, когда следователь будет передавать дело в прокуратуру.

– Заседание по апелляции на продление ареста с вашими новыми требованиями как-то связано?

– Никак, потому на нем будет рассматриваться только мера пресечения. И все.

– В ЕСПЧ планируете подавать заявления?

– Планируем. Наверное, будем готовить его параллельно с остальными действиями по делу. (Арман Мкртчян)