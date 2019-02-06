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Адвокат Кирилла Кокорина отметил, что его подзащитный не может давить на следствие

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Сейчас в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, заявил в ходе судебного заседания, что его подзащитный не способен давить на следствие.

- Не вижу логики и оснований в том, чтобы мой подзащитный оставался под стражей. Следствие, на мой взгляд, пользуется ситуаций, чтобы мой подзащитный отбыл наказание. Использовать невозможность высказываться по поводу обвинения очень удобно. Теряю веру в силу закона! У моего подзащитного нет никакого ресурса, чтоб давить на следствие - ни финансового, ни интеллектуального, при всем уважении

Напомним, что все четверо обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги УшаковойВиталия Соловчука.

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